El Senado de la Nación retomará este lunes a las 15 el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal, luego de haber entrado en cuarto intermedio el jueves pasado. Lo hará con la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, y con la oposición marcando el ritmo del tratamiento.



Los planes del oficialismo, que aspiraba a conseguir un dictamen exprés, quedaron enterrados y el ritmo de ambos proyectos en la Cámara alta lo impusieron los bloques dialoguistas, algo que, parece, haber sorprendido a propios y extraños. Sin embargo, las luces de alerta siempre estuvieron, ya que el Senado, en este caso, se apresta a ser cámara revisora de las iniciativas y fue notoria la falta de política con los líderes de los bloques.



Este nuevo contexto, detalló la agencia Noticias Argentinas, hizo que el dictamen que le permita a La Libertad Avanza llegar al recinto sea una verdadera incógnita. De no extenderse más allá de esta semana, recién podrían desembarcar en el Senado el jueves 23 de mayo, a solo dos días del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei para el 25, en la ciudad de Córdoba.



El jueves, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, reconoció que aceptaron la nota enviada por el kirchnerismo en la que pidió la inclusión de nuevos expositores sin dar detalles de quiénes. La senadora Juliana Di Tullio ya había anticipado el miércoles que pediría la visita de la CGT, las dos CTA y la OIT al plenario. Luego de la intervención de Abdala, un grupo de senadores pidió que se amplíe el tiempo para añadir expositores a esa lista, que sería reducida a cinco por bloque.



Los puntos más golpeados de la primera semana de la ley de Bases y el paquete fiscal, y que dejaron entrever un sinfín de modificaciones en capítulos clave, fueron el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria y la reforma laboral. El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo en este sentido, ya que el miércoles 15 expondrá por primera vez en el recinto su informe de gestión el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.



El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, dijo que el bloque "teóricamente tiene los 37 votos" para rechazar la ley de Bases en el Senado y señaló que la oposición no es arbitraria, sino en contra de la gestión de Javier Milei.



"Nosotros, los senadores de Unión por la Patria hemos tenido ya dos reuniones con la presencia total y hemos ratificado nuestra voluntad de votar en contra en general de la ley", dijo este sábado en el programa "Conflicto de intereses", que conduce Juan Amorín por Radio 10.



Pero aclaró que "también hay dos senadores misioneros que fueron en la Boleta de Unión por la Patria", en referencia a Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (del Frente Renovador de la Concordia de Misiones). Mencionó también a los senadores Camau Espínola y Eduardo Kueider, ambos peronistas no K.



"De manera que teóricamente tenemos que tener los 37 votos", vaticinó el legislador. Parrilli planteó que "más allá del conteo o del poroteo", su bloque se opone "no por un capricho" sino porque el gobierno de Javier Milei está proponiendo "una serie de medidas que se probó que fracasaron", publicó Perfil.



Fuente: APFDigital