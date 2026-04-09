En una sesión maratónica que finalizó este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La nueva normativa, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios significativos en los criterios de protección ambiental para favorecer el desarrollo de proyectos productivos, principalmente mineros.

Los nueve representantes de la provincia de Entre Ríos en la Cámara Baja mantuvieron una postura dividida. El bloque oficialista y sus aliados locales garantizaron la mayoría de los votos entrerrianos a favor del proyecto, mientras que el peronismo votó en bloque por el rechazo.

Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados de Entre Ríos

A favor: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO), Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza), Francisco Morchio (La Libertad Avanza) y Darío Schneider (UCR).

Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO), Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza), Francisco Morchio (La Libertad Avanza) y Darío Schneider (UCR). En contra: Gustavo Bordet (Unión por la Patria), Marianela Marclay (Unión por la Patria), Guillermo Michel (Unión por la Patria) y Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria).

Puntos centrales de la nueva norma

La reforma modifica la Ley 26.639 sancionada en 2010 y se apoya en los siguientes ejes fundamentales: