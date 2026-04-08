Este miércoles, la Cámara de Diputados avanzará con la votación de la reforma de la Ley de Glaciares a las 15 horas.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales.

El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

Protestas en rechazo de las modificaciones en Entre Ríos

Las protestas se desarrollarán en simultáneo con la sesión legislativa donde se debatirá la modificación de la normativa vigente, que ha generado rechazo en distintos sectores ambientales y sociales. Bajo la consigna “No tienen licencia social”, los organizadores señalaron que la convocatoria forma parte de una acción nacional para expresar el rechazo a los cambios propuestos en la ley.

En Paraná, la Multisectorial por los Humedales convocó a quienes deseen sumarse a la actividad a concentrarse a las 17 en la intersección de Urquiza y San Martín, sobre la peatonal.

En Concordia, la actividad es impulsada por el Colectivo EcoSocial, que llamó a concentrarse a las 18 en la peatonal, en la intersección de calles Entre Ríos y Mitre, bajo la consigna “En defensa de los glaciares y en defensa del agua”. La convocatoria invita a los participantes a llevar carteles y representaciones de gotas de agua como forma de visibilizar el reclamo.

Por su parte, en Colón se realizará una concentración y asamblea a las 18 en la zona del Puerto, donde además se sumará el reclamo bajo la consigna “No a la refinería”.

En tanto, en Concepción del Uruguay la convocatoria está prevista para las 18 en Antártida Argentina 278.

Durante la jornada también habrá movilizaciones en distintas localidades de todo el país, con diversas consignas en rechazo a la modificación de la normativa y remarcando la importancia de proteger las reservas estratégicas de agua dulce, entre ellas “La Ley de Glaciares no se toca”, “El agua vale más que el oro”, “El agua no se vende, se defiende” y “No tienen licencia social”. El objetivo es visibilizar la preocupación por los cambios que el gobierno impulsa en la normativa que regula la protección de los glaciares y las reservas estratégicas de agua, lo que afectará la preservación de estos recursos naturales.