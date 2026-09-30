Tras el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, el Gobierno le pone paños fríos al tema y analiza estrategias para blindar el decreto clave.

La idea que se analiza en algunos despachos de Casa Rosada gira en torno a la posibilidad de aprovechar el escenario abierto por la decisión del Máximo Tribunal para abrir un canal de negociación con los bloques aliados.

Para eso, el oficialismo evalúa reflotar la Ley de Tierras, en el marco del debate pendiente por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y está en Diputados, y conversar con las bancadas aliadas con el objetivo de defender el DNU impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Puede ser una ventana de oportunidades. La oposición quiere voltear el DNU y para eso tenemos que explicar bien y evitar que discursivamente la Ley de Tierras se mezcle con este tema", precisó a la Agencia Noticias Argentinas una fuente legislativa.

En la administración libertaria evalúan la chance de sumar nuevamente la Ley de Tierras al debate en Diputados y aplicar cambios en función de lo que los aliados planteen. Eso haría que el proyecto volviera a la Cámara Alta y, al mismo tiempo, funcionaría como una estrategia para blindar la normativa que en Balcarce 50 definen como "garante de gobernabilidad".

"La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero te garantizas el decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa", afirmó una voz de la administración libertaria.

Sin embargo, otras voces del Poder Ejecutivo prefieren evitar la "dicotomía" a la hora de analizar la decisión de la Corte de revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había dado lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.

"Hay una lectura no muy jurídica que se hizo. Se rechazó por una cuestión procesal, de legitimación. El fallo es correcto, favorable, pero no definitivo porque la Corte no resolvió la cuestión jurídica de fondo", expresó un funcionario al tanto de la cuestión procesal.

Con el presidente Javier Milei en París, en el marco de la Argentina Week, y una parte importante del Gabinete en la delegación presidencial, el oficialismo deberá discutir la estrategia para sostener un DNU clave y mantener el vínculo con los aliados.

Fuente: Noticias Argentinas