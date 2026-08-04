En diálogo con Cero y Bolazo Stream el senador Nacional por Entre Ríos Adán Bahl se refirió al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tratará el senado el jueves 6 de agosto.

“Esta Ley se presenta como la inviolabilidad de la propiedad privada , pero dentro de esa ley están todas las trampas, tiene una etiqueta hermosa, pero dentro es un campo minado. Es un gran monstruo que el gobierno, mientras la gente sufre, avanza en el Congreso y está creando para a sacrificar el futuro de la Argentina”, manifestó.

El legislador entrerriano resaltó que “la tierra productiva, es un recurso no renovable, y por eso los países tienen mucha restricciones en su compra, incluso superiores a la que tenemos acá. Ellos tienen en claro la importancia de cuidar su recurso natural. Hoy Argentina tiene 14 millones de hectáreas en manos de extranjeros”.

Bahl apuntó que el retraso del tratamiento del proyecto le dio al Gobierno Nacional la oportunidad de “buscar algún tipo de artilugio” para intentar conseguir los votos.

“Estoy a favor del desarrollo, pero debe ser sustentable. Esta ley es nociva y muy mala para la Argentina. Si lo unimos con las otras leyes que fueron aprobando, es un monstruo que va a dinamitar el futuro de la Argentina”, volvió a remarcar.

En este sentido, aseguró que “todo el peronismo va a votar en contra. Esta ley tiene muchísimas cosas que están dibujadas bajo este derecho constitucional de la propiedad privada, pero lo que busca son herramientas para favorecer otras cuestiones”.