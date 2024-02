En la primera ronda del tratamiento de la Ley Ómnibus, el rostro de Pedro Galimberti se viralizó este miércoles en redes sociales. Es que estaba sentado junto a Facundo Manes cuando el médico dio uno de los discursos más ponderados por quienes se oponen a la iniciativa del presidente Javier Milei.

Galimberti no sólo compartió en sus redes el discurso del referente del ala radical más crítica al oficialismo, sino que ratificó que no acompañará la delegación de poderes al Ejecutivo, porque el Congreso, remarcó, “está funcionando sin inconvenientes y, por tanto, es lógico y razonable que la facultad de legislar, que la Constitución le asigna al Congreso, la sigamos ejercitando los legisladores”.

La posición de Manes, que lidera un sub-bloque de 10 radicales obliga al oficialismo a asegurar el voto del resto de los diputados radicales, alineados con Rodrigo de Loredo y del bloque que preside Miguel Pichetto. De lo contrario no habrá facultades delegadas. En esos dos espacios se ubican los tres diputados por Entre Ríos restantes que acompañan a Frigerio.

Galimberti subrayó que la UCR “ha tenido a lo largo de la historia posicionamientos claros respecto de distintos asuntos que trataremos. Los mismos son una guía rectora, como así también lo son, para mí, la defensa de los intereses de Entre Ríos y del federalismo”.

"La libertad que proclaman es una falsa libertad, sin fraternidad ni igualdad", dijo @ManesF 👏🏾 Vale la pena escuchar su intervención. https://t.co/4Q1ACjLYmE — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) February 1, 2024

“Mi conducta, mi historia y mis acciones precedentes serán las directrices que aplicaré, con sentido común, para tomar las mejores decisiones, de conformidad con las ideas y los valores que siempre guiaron mi actividad pública”, acotó.

El entrerriano, que enfrentó en la interna a Rogelio Frigerio, recordó que fue uno de los radicales que no firmó el dictamen de mayoría, a diferencia de su par radical por Entre Ríos, Atilio Benedetti, que lo hizo con algunas disidencias.

También remarcó que no acompañará las privatizaciones, dado que “ya existe un mecanismo vigente y no hay que modificarlo. Algunas de las empresas se las puede analizar desde el equilibrio pero también en cuanto al desarrollo estratégico. No tenemos un sesgo antiprivatizador –aclaró- pero queremos ver una por una».

“Vamos a acompañar algunas emergencias, pero no algunas facultades, porque no encontramos motivos para delegarlas. Al menos, en términos legislativos”, concluyó.