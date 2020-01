Lía Crucet habló sobre su "esquizofrenia": "Solo tengo un poco de bipolaridad"

La salud de la cantante se hizo pública cuando su nieta fue entrevistada por Ulises Jaitt en El Show del espectáculo, y contó que su abuela no se siente nada bien. Su mamá, Karina, confirmó que la cantante padece esquizofrenia y demencia crónica.

"Desde que tengo 14 años, muchas veces, fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos, ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar porque tiene un delirio crónico", explicó en diálogo con Teleshow la hija de la intérprete tropical.

Y fue por más: "No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”.

Sin embargo, Lía se comunicó con el periodista Lío Pecoraro y desmintió a su familia. "Nada que ver, lo único que tengo es un poco de bipolaridad".

Además, filmó un video hablándoles directamente a sus fans y aclarando la situación. "Quiero dejar tranquilo a todo el público. No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino. Les voy a traer el certificado médico la semana que viene", sentenció.