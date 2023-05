Como ya muchos saben, Google Play es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Esta plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones, juegos, música, libros, revistas y películas.

También, cabe destacar que el sistema es opcional y funcionará del siguiente modo: las aplicaciones que no el usuario no use desde hace tiempo se archivarán, manteniendo su icono y datos en el móvil para que el mismo la pueda devolver a la vida tan pronto como las vuelva a abrir.

Desde hace tiempo que Google está jugando con la idea de archivar aplicaciones Android para liberar espacio, pero todavía no estaba oficialmente lanzada esta herramienta.

Google Play: archivado de aplicaciones

Ahora Google ha hecho el anuncio oficial del archivado de apps y con efecto inmediato y afirman que debería estar disponible desde hoy mismo.

El sistema es un punto intermedio entre desinstalar o no una aplicación: se borra la aplicación pero se mantienen sus datos y un acceso directo a la misma con el ícono superpuesto de la nube. Según Google, este método puede liberar en torno al 60% del espacio de almacenamiento de una aplicación.

En teoría se puede archivar aplicaciones como alternativa a la desinstalación desde el apartado de Gestionar apps y dispositivo de Google Play, pero además la propia tienda nos va a sugerir activar la función cuando tengamos poco espacio de almacenamiento disponible en el móvil y queramos instalar una nueva aplicación.

El archivado de aplicaciones es opcional y en cierto modo sigue la estela de funciones similares integradas en las últimas versiones de Android, como la revocación de permisos de las apps poco usadas. Según Google, sólo las aplicaciones publicadas como App Bundles serán compatibles.

La ventaja para los usuarios es que podrán mantener a un toque de distancia aplicaciones que usan muy de vez en cuando, sin tener que desinstalarlas e instalarlas de nuevo cada vez. Para los desarrolladores, en teoría debería reducir el porcentaje de desinstalaciones.