Iliana Noeli Lick fue liberada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras casi un mes detenida, según confirmó su pareja, Steven Melchiorre, a través de un comunicado compartido en redes sociales. La argentina de 30 años, oriunda de Buenos Aires, había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el pasado 11 de julio.

Iliana pasó la noche del lunes en un hotel de El Paso, una ciudad del estado de Texas, antes de viajar este martes hacia Filadelfia, ciudad donde reside desde septiembre de 2024.

“Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE”, publicó Melchiorre. “Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”, agregó.

La detención de Lick se produjo cuando intentaba tomar un vuelo hacia Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Ese mismo día, el equipo nacional venció a Suiza y consiguió el pase a las semifinales del torneo. Agentes del ICE la interceptaron en el control de seguridad del aeropuerto, y el avión partió sin ella.

El último mensaje que Melchiorre le envió antes del arresto fue una pregunta cotidiana: “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”. No hubo respuesta. Horas después, comenzó a recibir llamadas que le informaban que Iliana nunca había abordado el avión.

La liberación llega tras la concesión de una libertad bajo fianza fijada en 10.000 dólares, medida que un juez aprobó días antes de que se completara el proceso de salida. “Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, escribió Melchiorre en aquel entonces en Facebook.

El proceso hasta llegar a ese punto no fue lineal. Durante casi un mes, Lick fue trasladada a través de distintos estados, la comunicación con el exterior era casi nula y la incertidumbre generó angustia entre quienes la apoyaban. Cuando finalmente lograron hablar con ella por primera vez, Melchiorre transmitió el estado anímico de ese entonces de su pareja: “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”.

Quienes conocen a Lick la describieron como “una persona tranquila, solidaria y con fuertes lazos en la comunidad”, y afirmaron que no tiene antecedentes penales. Según relató Melchiorre al diario WHYY cuando fue arrestada, la mujer ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que logró prorrogar, y presentó la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo.

Desde su llegada al barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años.

Pese a la liberación, Melchiorre fue enfático al aclarar que el caso migratorio de Iliana Lick no está cerrado. “Esto no es el final del caso de inmigración de Iliana, pero esta noche celebramos un hito importante”, señaló.

“Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles”, agregó su pareja, quien también agradeció a quienes rezaron por ella, compartieron su historia, realizaron donaciones o simplemente se mantuvieron presentes durante las semanas que duró la espera.

Y dejó un mensaje para quienes apoyaron el reclamo: “Quiero agradecer a todos los que han estado a nuestro lado durante este viaje. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han llevado a través de días increíblemente difíciles”.

Este lunes, con Lick ya fuera de la detención, Melchiorre anticipó que espera compartir nuevas actualizaciones sobre el regreso de su pareja a Filadelfia en los próximos días, para darle fin a este episodio.