La Justicia de Buenos Aires liberó a los cuatro jugadores de Patronato y el asistente del cuerpo técnico que estaban detenidos tras el escándalo en el partido ante Barracas Central. Según indicó el delantero Axel Rodríguez, los involucrados se negaron a declarar tras la imputación.

"Fue difícil, no la pasamos bien. No me queda más nada que decir que la pasamos mal y vamos a salir adelante. No agredimos a nadie. Estamos amargados por la situación, no lo merecíamos", manifestó el futbolista, quien fue abordado por la prensa en las afueras de la Fiscalía especializada en espectáculos masivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Rodríguez como Matías Pardo, Juan Barinaga, Justo Giani y Damián González (integrante del cuerpo técnico), fueron detenidos "por el delito de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad". Estuvieron toda la noche bajo custodia y finalmente recuperaron la libertad poco antes del mediodía de este miércoles.

"No opino de los árbitros, yo me dedico a jugar"

"Todo el mundo vio lo que sucedió; él jugaba su partido", afirmó Axel Rodríguez sobre el cuestionado desempeño del árbitro principal, Jorge Baliño, quien a instancias del VAR le anuló dos goles a Patronato y le otorgó un penal a Barracas Central, institución de la cual fuera presidente Claudio "Chiqui" Tapia, actualmente al frente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-.