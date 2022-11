Agustina Díaz fue liberada en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a poco más de dos meses. La joven fue acusada de ser parte de la "Banda de los Copitos" habló por primera vez y criticó duramente a su amiga Brenda Uliarte . También se despegó del intento de homicidio y resumió: "No puedo estar pagando por acciones ajenas".

La joven pasó un mes y medio presa en la cárcel de Ezeiza por estar sospechada de ser cómplice de Uliarte y Fernando Sabag Montiel en el intento de magnicidio en Recoleta. En tanto, la Cámara Federal le concedió la excarcelación a la muchacha de 21 años.

Agustina Díaz, acusada por el atentado contra Cristina Kirchner.

"Fui separada de mi familia, fue muy difícil. Lo más complicado fue estar ahí sola", describió en una entrevista con TN y agregó que no quiere hablar de su vida privada: "Tengo un miedo constante de que me pueda llegar a pasar algo. Uno nunca conoce los límites de las personas".

Como bien se informó, en el teléfono de Brenda Uliarte se encontraron chats muy comprometedores con Agustina Díaz.

Eran conversaciones previas al ataque de Sabag Montiel a la presidenta del Senado y posteriores a la imagen de la vicepresidenta con un arma en su cabeza.

En esos mensajes de WhatsApp se infiere que Agustina Díaz estaba muy al tanto del plan criminal. Sin embargo, ahora remarca la personalidad de Uliarte: "Nunca le creí lo que me decía, eran delirios".

En la investigación se comprobó que Agustina le escribió a Brenda sobre el asesinato fallido de la ex presidenta: “¿Por qué falló el tiro.? ¿Cómo mandaste a este tarado?... Y después ¿se puso nervioso?”.

"Me envío unos mensajes, sí. Pero yo sabía que Brenda era una persona bastante fantasiosa, muy delirante. Yo no le prestaba atención. Nunca creí que esas cosas que decía podían llegar a ser reales", planteó la piba ante el medio citado y describió: "Yo le seguía el juego. Pero nunca le creí. Nunca".

Atentado a Cristina Kirchner.

Respecto a su detención y la investigación de la causa, Agustina apuntó que fue "solo por los mensajes". "Estaba tranquila porque yo siempre supe que no había hecho nada. Nunca creí que llegaría el punto en el que me arrestarían y me encerrarían por casi dos meses", lamentó.

Por otra parte, la joven mencionó que siente "mucho enojo" por Brenda Uliarte: "No quiero saber más nada con ella. No voy a perdonarla ni a hablar con ella de nuevo. No podría hacerlo".

"No puedo estar pagando por acciones ajenas. Yo estuve pagando por algo que yo nunca cometí, que yo nunca hice", agregó Díaz.

En este sentido, la piba apuntó: "Cada uno tiene que pagar por sus acciones. Brenda ya es grande, no es una nena. Sabe las cosas que son malas. Y si aun así va y las hace, que se aguante las consecuencias".

Detención de Brenda Uliarte.

"No, nunca lo vi. Una sola vez hablé por mensajes de Instagram. Me preguntó si sabía donde estaba Brenda. Eso fue todo", declaró Díaz sobre Sabag Montiel y completó que desconoce al resto de los que trabajaban vendiendo algodones de azúcar.

Ante la consulta sobre que opina de lo que pasó con Cristina Kirchner, la joven aseguró: "Es algo triste. Es muy triste todo lo que pasó". "Yo solo espero que se haga justicia, nada más. Justicia y verdad es lo único que pido", completó.