La liberación se produjo en el marco de un proceso de excarcelaciones impulsado por el régimen venezolano luego de cambios políticos internos y una creciente presión internacional. Tras recuperar la libertad, el gendarme inició el regreso para reencontrarse con su familia en Argentina, especialmente con su hijo pequeño, su pareja y su madre, quienes encabezaron durante más de un año los reclamos por su liberación.

El primer indicio concreto ocurrió días antes, cuando Gallo logró comunicarse telefónicamente con su esposa por primera vez desde su detención, confirmando que se encontraba con vida en la cárcel El Rodeo I. Según trascendió, presos extranjeros habían iniciado una huelga de hambre para exigir la aplicación de una ley de amnistía, situación que habría acelerado las decisiones del gobierno venezolano.

Gallo había sido detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su familia, tras cruzar la frontera con la documentación correspondiente. Su último mensaje antes de desaparecer fue breve: “Me están llevando”. Durante meses no hubo información oficial sobre su paradero, hasta que se confirmó su traslado al mencionado penal, donde permaneció bajo custodia de organismos de inteligencia.

Durante su detención, el régimen venezolano lo acusó públicamente de participar en una supuesta conspiración política, sin presentar pruebas ni avanzar en un proceso judicial formal. El caso generó reclamos diplomáticos de Argentina y denuncias ante organismos internacionales por presunta desaparición forzada.

Mientras tanto, su pareja inició gestiones ante autoridades venezolanas y organismos internacionales para exigir respuestas, hasta que finalmente debió abandonar el país junto a su hijo mediante un operativo coordinado con apoyo internacional.

La liberación fue anunciada oficialmente por autoridades venezolanas bajo argumentos humanitarios. Tras más de 15 meses privado de su libertad, el gendarme podrá ahora reencontrarse con su familia, poniendo fin a un prolongado conflicto diplomático y a un caso que mantuvo en alerta al gobierno argentino y a organismos de derechos humanos.

