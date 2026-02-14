Los cortes de tránsito dentro del casco urbano fueron levantados en el comienzo del fin de semana extra largo de Carnaval.

Los trabajos fueron planificados para que la ciudad no tenga interrupciones durante el feriado, y a partir de la semana que viene continuarán este tipo de tareas en otros puntos de la ciudad.

Las obras que se emprendieron tuvieron como objetivo arreglar diferentes tramos del área céntrica a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requirieron la ocupación total de la traza.

Las intervenciones correspondieron a trabajos de bacheo, los cuales consistieron en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permitió recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permaneció interrumpido durante las intervenciones y hasta que el material alcanzó el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura.

Estos trabajos formaron parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.