La acción se desarrolló en el marco del Programa de Reintroducción del Aguará Guazú, con la participación de equipos técnicos de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y del personal de coordinación y guardaparques del establecimiento.

El ejemplar fue derivado a la Reserva El Potrero, en Gualeguaychú, por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos para iniciar su proceso de rehabilitación. Durante esta etapa, los equipos de la reserva y de la Fundación Temaikèn realizaron estudios y evaluaciones para conocer su estado sanitario y determinar si reunía las condiciones necesarias para regresar a la vida silvestre.

Como parte de su preparación, el animal permaneció durante un período de adaptación en un corral de presuelta, donde pudo habituarse progresivamente a las condiciones del entorno. Una vez evaluada su aptitud, se realizó su liberación en un ambiente adecuado.

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Para realizar el seguimiento posterior, el ejemplar fue equipado con un collar de rastreo satelital y microchip. Estas herramientas permitirán monitorear sus desplazamientos y obtener información sobre su adaptación al ambiente natural, aportando datos para evaluar los resultados del proceso de reintroducción.

El director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, destacó la importancia de avanzar en la implementación del programa: “Contar con un programa de reintroducción que ya está en marcha nos permite avanzar desde las acciones de rescate y rehabilitación hacia una estrategia planificada de conservación. Cada liberación requiere trabajo técnico, seguimiento y articulación entre instituciones. El monitoreo de los ejemplares nos permitirá evaluar los resultados y generar información para fortalecer la recuperación del aguará guazú en la provincia”.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue declarado Monumento Natural Provincial por la Ley Nº 11.079. Mediante el Programa de Reintroducción, aprobado mediante la Resolución Nº 953/25 de la Secretaría de Ambiente, buscan establecer una población viable de la especie en la Reserva El Potrero y contribuir a su conservación regional.