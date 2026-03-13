El peritaje oficial sobre los teléfonos en el caso $LIBRA confirma que Javier Milei tuvo un intercambio de llamados desenfrenado con el trader Mauricio Novelli, minutos antes y hasta tres horas después del lanzamiento del token que causó pérdidas millonarias. Hay ocho comunicaciones entre ellos entre las 18.44 y las 22.25 de ese día.

A las 19.01 el Presidente hizo el famoso posteo donde invitaba a comprar la criptomoneda y hasta ponía el link del contrato inteligente para hacerlo. Novelli estaba en Dallas, todo indica que con el empresario Hayden Davis, ocupándose de los detalles. Mientras hablaba con el jefe de Estado, Novelli tenía comunicaciones en paralelo con su hermana, Karina Milei. Con ella siguen los intercambios en los días posteriores.

Milei y Novelli tenían una relación de larga data, ya que el Presidente daba clases en su academia de negocios e incluso había promocionado en 2021 otras criptomonedas fallidas ligadas a él. Pero nunca hablaban con semejante asiduidad. Lo que sucedió ese 14 de febrero de 2025 es que el mandatario se ocupó de dar a conocer $LIBRA, esa criptomoneda que duró cerca de cinco horas: su valor se disparó hasta llegar a 4,56 dólares y a las doce de la noche estaba en cero. En el medio, un puñado de billeteras con información privilegiada se quedó con la ganancia y la mayoría de los inversores, que compró al tener como anzuelo la imagen presidencial, perdió todo.



Aquel día de los enamorados Novelli estaba en un lujoso hotel de Dallas, Estados Unidos, con su socio Manuel Terrones Godoy como confirma la geolocalización de su teléfono. El periodista de Clarín Mariano Vidal relató en una detallada crónica que estaban con Davis, el creador en rigor de $LIBRA, y un grupo de jóvenes millonarios que esperaban llevarse su comisión, expectantes alrededor de sus computadoras, esperando que todos los datos fueran cargados al sistema correspondiente y que Milei publicara su tuit. Según precisaría la investigación de la Comisión $LIBRA de la Cámara de Diputados, a las 18.38 se crea el token (mil millones de unidades), a las 18.51, se crea el pool de liquidez (el mercado que da un respaldo para que se pueda comprar y vender), a las 19.01 y 22 segundos Milei hizo su posteo. Segundos antes empezaron las primeras compras.

“La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, decía el primer tuit del Presidente, que al pie mencionba “$LIBRA”, mandaba a la página “Vivalalibertadproyect”, que llevaba el sello de Kip Protocol, del empresario de Singapur Julian Peh, y un link con el contrato inteligente para comprar el token. Más tarde, cuando la moneda había colapsado, publicaba otro tuit se despegaba de lo que describía como “un emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto…”..

Los horarios de los hechos y las llamadas –cuya existencia informó el periodista Ariel Zak en C5N-- importan porque contradicen al Presidente, que evidentemente sí estaría interiorizado. Según los anexos del informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) al que accedió este diario, el flujo de comunicaciones entre Novell y Milei y su hermana es intenso cuando todo está en pleno desarrollo. También hay llamados múltiples entre Novelli y el singapurense Julian Peh, CEO de la firma Kip Protocol, que se ocuparía de una segunda etapa de supuesta distribución de fondos a emprendedores beneficiarios. Hay mensajes de Whatsapp borrados y otros efímeros.

Llamadas entre Milei y Novelli



Novelli llama a Milei a las 18.44.32. Lo vuelve a llamar 18.54.38. Milei llama a Novelli a las 18.56.22. A las 18.58.02 y 19.03.07 Novelli a Milei. A las 19.32.45: Milei a Novelli. Retoman la comunicación a las 22.00.45 cuando el presidente vuelve a llamar al trader y otra vez a las 22.25.34. A esta hora ya estaba cayendo abruptamente el valor de la criptomoneda.

Llamadas entre Karina y Novelli



La intensificación de las comunicaciones entre el criptobro y la hermana del presidente ocurre en la misma franja horaria. Se intercalan.

Novelli llama a la secretaria de la Presidencia a las 17.53.54 y a las 19.04.23. A las 19.17.39 ella lo llama a él. A las 20.51.02, él a ella. A las 21.21.41 Karina lo vuelve a llamar a Novelli. A las 21.23.49 Novelli a Karina y a las 21.29.38 otra vez la funcionaria al trader. En los días posteriores no aparecerían llamadas entre Novelli y el Presidente, pero sí con la hermana. El sábado 15 de febrero, en pleno escándalo y cuando el empresario aún estaba en Estados Unidos, ella lo llama en estos horarios: 00.58.21, 10.54.18. 13.33.50 y 22.43.16. El domingo 16 hay al menos dos interacciones: a la mañana (10.06.53 horas) y a la tarde (16.08.50 horas).

Hay un dato elocuente: después que estalla el escándalo pareciera que se corta la comunicación entre Milei y Novelli, quien continúa el diálogo a través de la secretaria de la presidencia.

La entrevista para controlar daños



El 17 de febrero Novelli tuvo un intercambio de Whatsapp con un usuario agendado como “Gus” a quien llama “pa”. Parece, en efecto, un padre preocupado quien habla. La conversación deja en claro que Novelli estaba al tanto de que Milei le daría una entrevista a Jonathan Viale. Fue el reportaje donde le dijo “no lo promocioné, lo difundí” ($LIBRA) y donde también comentaba que había copiado de Internet el contrato que compartió en su posteo, algo que desmintieron categóricamente especialistas que declararon en la Comisión de Diputados. La nota iba a salir al aire editada, pero se filtró un tramo en el que Santiago Caputo interrumpía cuando Milei blanqueaba que el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargaría de su estrategia judicial, algo incompatible.

Ya desde el 16 de febrero “Gus” le mandaba a Novelli recortes de la televisión y otros medios donde se hablaba de $LIBRA y de él. Le envía una foto, donde se lo ve junto a Davis y Peh. Este es el diálogo, un día después, donde Novelli muestra que estaba al tanto de la estrategia presidencial:

Mauricio Novelli: Tranqui, todo humo, no te preocupes, después te llamo.

Gus: Excelente.

A las 17.13 horas, Gus insiste: “Si podés contame, sólo si podés! me están bombardeando de todos lados” .

MN (17.43): Deciles que 21 pm vean la entrevista de Javier.

Gus (22 horas): Están todos atentos y prendidos a la televisión

MN: Creo que se aclaró bastante con la entrevista.

Novelli le manda también un “aviso”: es una “publinota” que salió en Infobae titulada “la empresa de Mauricio Novelli se despegó de la polémica Libra”. “Nuestra participación fue nula”, decía. La firma en cuestión es Tech Forum, el mismo nombre que le pusieron al evento organizado en octubre de 2024 para incentivar negocios con criptomonedas e inteligencia artificial, que tuvo como orador en el cierre a Milei. Allí estuvieron Davis, su padre y su hermano, Peh, y otros empresarios –como el fundador de Cardano, Charles Hoskinson—que dieron que les pedían dinero para reunirse con el Presidente.

Fuente: Página 12