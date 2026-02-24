El próximo viernes 27 de febrero vence el plazo de presentación de ofertas para la trascendental concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como la Hidrovía Paraná–Paraguay. En un proceso licitatorio respaldado por los principales actores del sector agroexportador, el dato de mayor impacto para nuestra provincia es la incorporación de Entre Ríos a la red de la Hidrovía.

La integración de la provincia a la Vía Navegable Troncal, calificada como “histórica” por el gobierno provincial, donde lo destacan como “una medida largamente esperada que marca el inicio de una etapa clave para la competitividad, la reducción de los costos logísticos y la inserción internacional de la producción local.

La vía navegable constituye una infraestructura estratégica irremplazable, ya que por allí sale y entra el 90% del comercio exterior no solo de Argentina, sino también de Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. La expectativa del sector productivo está puesta en las inversiones previstas, estimadas en más de 10 mil millones de dólares, derivadas de un pliego de alta calidad técnica.

Además de la inclusión entrerriana, las bases de la licitación exigen el incremento de la profundidad a 40 pies, la obligación de realizar fuertes inversiones en tecnología para agilizar la navegación y reforzar la seguridad contra el narcotráfico, y una reducción de costos tarifarios superior al 10% en dólares en comparación con los valores actuales.

En su visita a Paraná en octubre del año pasado, el presidente Javier Milei firmó con el gobernador Rogelio Frigerio el compromiso de incluir en las condiciones para la licitación de la Hidrovía el dragado a 34 pies del río Paraná Bravo y Paraná Guazú, al sur de Entre Ríos.

Esto hará que sean navegables por navíos grandes. Entre Ríos podría sacar exportaciones desde su territorio en buques Panamax con capacidad para hasta 40.000 toneladas y navegación transatlántica. Las embarcaciones requieren una profundidad que el río Paraná hoy solamente tiene desde el polo portuario de Rosario hasta la salida al mar por el Río de la Plata.

Con el dragado a 34 pies de profundidad (equivalente a 10,3 metros), los buques ingresarían hasta el puerto de Ibicuy. ¿Por dónde? Por el Paraná Guazú, uno de los brazos del río que limita la provincia con Santa Fe y Buenos Aires.

Si ese proyecto se concreta, las cargas arribarían hasta el puerto de Ibicuy procedentes desde el resto de Entre Ríos, las otras provincias de la Mesopotamia (Corrientes y Misiones) e incluso desde Brasil, sin necesidad de cruzar a Santa Fe para embarcarse en Rosario. Y desde Ibicuy saldrían al Río de la Plata para la exportación.

El diseño de la licitación fue producto de un intenso trabajo articulado a lo largo de 2025. La Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPyVN) convocó a múltiples mesas de diálogo que integraron a empresas, productores, gobiernos provinciales y cámaras de trabajadores.

Las instituciones más influyentes del comercio exterior, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), celebraron la iniciativa. El presidente de esta última entidad, Gustavo Idigoras, resumió la importancia del momento al afirmar que “con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

Para dotar al proceso de una transparencia indiscutible, se solicitó a las Naciones Unidas la auditoría de cada etapa de la licitación. El organismo internacional aportó estándares de buenas prácticas y elaboró un detallado informe en el que dictaminó que el pliego es el más transparente y sólido técnicamente posible, confirmando que al menos ocho grandes empresas a nivel mundial tienen la capacidad para competir.

Las acciones para garantizar la participación y el cuidado del entorno incluyeron además la realización de dos audiencias públicas en noviembre, una de carácter ambiental y otra ciudadana, coronadas días atrás con el inicio de la conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un espacio que le dará voz a las provincias y consolidará el nuevo rol protagónico de Entre Ríos en el comercio fluvial sudamericano.