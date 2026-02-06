La pelota vuelve a rodar este viernes en el fútbol argentino con el inicio de la cuarta fecha de la Liga Profesional. La jornada promete emociones fuertes, con duelos claves en la parte alta de las zonas y, sobre todo, una nueva edición de uno de los clásicos más pasionales del país: Huracán recibirá a San Lorenzo en el Tomás A. Ducó.

La acción comienza esta noche en Santiago del Estero, donde Central Córdoba se medirá ante Unión, pero el grueso de la fecha se disputará durante el fin de semana.

El sábado será el turno de River, que buscará hacerse fuerte en el Monumental recibiendo a Tigre. Por su parte, Boca tendrá una parada difícil el domingo por la noche cuando visite a Vélez en Liniers, en lo que promete ser un partido “picante”. Sin embargo, todas las miradas del domingo estarán puestas a las 19:15, momento en que el Globo y el Ciclón se verán las caras en el duelo interzonal.

A continuación, el detalle día por día para no perderse nada.

📅 Viernes 6 de febrero

La fecha se abre con un único encuentro nocturno.

21:00 | Central Córdoba (SdE) vs. Unión (TNT Sports)

📅 Sábado 7 de febrero

Jornada cargada con la presentación de la “Academia” y el “Millonario”.

17:00 | Aldosivi vs. Rosario Central (ESPN Premium)

17:00 | Aldosivi vs. Rosario Central (ESPN Premium)

18:00 | Racing vs. Argentinos Juniors (TNT Sports)

20:00 | River Plate vs. Tigre (ESPN Premium)

22:15 | Newell's vs. Defensa y Justicia (TNT Sports)

📅 Domingo 8 de febrero

El “Día D” de la fecha, con el clásico y la visita de Boca a Liniers.

17:00 | Platense vs. Independiente (ESPN Premium)

17:00 | Sarmiento (Junín) vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

19:15 | Huracán vs. San Lorenzo (TNT Sports / ESPN Premium)

22:15 | Gimnasia (Mendoza) vs. Instituto (ESPN Premium)

22:15 | Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors (TNT Sports)

📅 Lunes 9 de febrero

El cierre de la cuarta fecha con cuatro partidos, destacándose la actividad de Estudiantes y Talleres.