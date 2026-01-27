Tras el arranque de la segunda fecha del Torneo Apertura este lunes, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) continúa su marcha hoy con una propuesta de cinco partidos que prometen emociones en ambas zonas.

La jornada de este martes 27 de enero se destaca por la presentación de dos de los cinco grandes. San Lorenzo viajará a Mendoza para medirse ante Gimnasia en el Parque, mientras que Independiente tendrá una parada difícil en Rosario visitando a Newell’s Old Boys en el cierre del día.

Además, habrá acción en Liniers con Vélez recibiendo a Talleres y un atractivo duelo de necesitados en el interzonal del norte entre Atlético Tucumán y Central Córdoba.

A continuación, el cronograma completo para no perderse nada:

La agenda de este martes 27 de enero

17:45 |Vélez vs. Talleres (Zona A) TV: ESPN Premium Árbitro: Yael Falcón Pérez

(Zona A) 20:00 |Gimnasia (Mendoza) vs. San Lorenzo (Zona A) TV: TNT Sports Árbitro: Ariel Penel

(Zona A) 20:00 |Huracán vs. Independiente Rivadavia (Zona B) TV: ESPN Premium Árbitro: Juan Pafundi

(Zona B) 22:15 |Newell’s vs. Independiente (Zona A) TV: TNT Sports Árbitro: Daniel Zamora

(Zona A) 22:15 |Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (Interzonal) TV: ESPN Premium Árbitro: Andrés Gariano

(Interzonal)

Cómo sigue la fecha

La segunda jornada se extenderá hasta el jueves. Mañana miércoles será el turno de Boca, que visitará a Estudiantes en La Plata, y de River, que recibirá a Gimnasia en el Monumental. También jugará Racing ante Rosario Central en Avellaneda.

Cabe recordar que la fecha se abrió ayer lunes con la victoria de Platense por 2 a 1 sobre Instituto en Vicente López.