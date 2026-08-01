La Liga Provincial de Básquet comenzará el jueves 7 de agosto con la participación de 27 equipos. Representantes de la Asociación Departamental Gualeguaychú de Básquet buscarán ser protagonistas en un torneo que otorgará diez plazas para la Liga Federal.

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó el fixture de la primera fecha y la conformación de las zonas para la Liga Provincial de Básquet Masculina, que pondrá primera el próximo 7 de agosto.

La edición 2026 contará con 27 equipos, distribuidos en tres zonas, y además del título provincial estarán en juego 10 plazas para la próxima Liga Federal de Básquet.

En la primera fecha, Racing enfrentará a Regatas Uruguay, Luis Luciano de Urdinarrain irá contra BH de Gualeguay, Bancario vs Atlético Tala y Peñarol será local ante Zaninetti.

Así quedaron conformadas las zonas

Zona A: Estudiantes, Capuchinos de Concordia, Social y Deportivo San José, Social Federación, La Armonía de Colón, Sportivo San Salvador, Deportivo Ferrocarril de San Salvador y Sarmiento de Villaguay.

Zona B: Zaninetti, Parque Sur, Regatas Uruguay, Atlético Tala, Peñarol de Rosario del Tala, Luis Luciano de Urdinarrain, Racing de Gualeguaychú, BH y Bancario de Gualeguay.

Zona C: Estudiantes, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique, Sionista de Paraná, Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena.

Cómo será el formato del torneo

Durante la fase regular, los equipos se enfrentarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, dentro de sus respectivas zonas.

Al finalizar esta etapa, los cinco mejores de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final. En tanto, los equipos que finalicen en el sexto puesto disputarán un play-in a una sola rueda. El ganador obtendrá el 16° y último lugar para la fase eliminatoria, mientras que los otros dos quedarán eliminados.

Los playoffs se jugarán con cruces definidos según el reordenamiento de los equipos de acuerdo con su rendimiento en la fase regular.