El Municipio dio inicio a una serie de tareas en la Cañada de Gómez para limpiar, profundizar y ampliar su cauce ante las lluvias excesivas que podría causar la posible llegada del fenómeno climático de El Niño. Según informaron las autoridades, el objetivo es resguardar de inundaciones y anegamientos a los barrios de la zona oeste y sur de la ciudad.

En ese contexto, dos excavadoras comenzaron a operar sobre ambos márgenes de la calle Asisclo Méndez, en el sector próximo a la Terminal de Ómnibus, mientras que una retroexcavadora realiza tareas complementarias para retirar los excesos sacados del curso hídrico.

“El operativo alcanzará también los tramos aguas arriba y aguas abajo del curso, con el fin de dejar toda la Cañada de Gómez en condiciones óptimas frente a un eventual escenario de precipitaciones intensas”, informaron.

Por esto mismo, las excavadoras remueven sedimento acumulado en el lecho, lo acopian sobre ambas orillas y despejan el paso del agua para que la corriente corra sin obstáculos y ante un espacio que permita un mayor volumen.

La probabilidad de que el fenómeno alcance en el sur de Entre Ríos una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026 asciende al 81% -según los centros especialistas en la materia- y, de concretarse, podría ubicarse entre los episodios de El Niño más intensos registrados desde 1950.

Un evento de estas características suele asociarse con una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y el verano; con un incremento en la frecuencia de tormentas fuertes, algunas con abundante caída de agua en cortos períodos; con un mayor riesgo de anegamientos urbanos e inundaciones temporarias en sectores vulnerables; y con posibles crecidas en ríos y arroyos, según el comportamiento de las lluvias registradas aguas arriba.

De todos modos, un episodio de gran magnitud no implica que la totalidad de los eventos meteorológicos resulte extrema ni que las precipitaciones se mantengan de manera constante, ya que el fenómeno eleva las probabilidades de determinados escenarios climáticos, aunque cada lluvia o tormenta responderá a las condiciones atmosféricas presentes en cada momento.