El armado del plantel de River para el segundo semestre no sufrirá alteraciones estrictamente ligadas a la derrota con Belgrano en la final del Apertura. Es decir, la lista de jugadores prescindibles o con posibilidades de evaluar ofertas iba a ser la misma, al igual que la de los refuerzos, independientemente del resultado en Córdoba. Y es larga, ya que se perfila una profunda limpieza.

La dirigencia y el propio Eduardo Coudet así lo entienden: un partido no iba a modificar los planes de un plantel que necesita una reestructuración. Como era previsible tras una primera mitad de año turbulenta e irregular, el River post Mundial se verá renovado desde la base, ya que en el boceto interno hay más de 10 nombres con chances concretas de irse.

Aquellos que buscarán nuevos aires ante la falta de minutos, bajo rendimiento, cuestiones contractuales o que evaluarán ofertas ante una potencial venta que beneficie a ambas partes son Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Facundo Colidio, Ian Subiabre y Maxi Salas.

Fuente: AHORA