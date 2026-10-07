Lionel Messi jugó su último partido con la selección argentina en el Estadio Monumental, donde el equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Benín con dos asistencias y un gol de penal del capitán en el cierre de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El encuentro, disputado ante más de 85 mil espectadores en Núñez, puso fin a 21 años de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, un ciclo que incluyó seis títulos: el Mundial Sub 20 2005, la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Messi ingresó al campo de juego junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, lo observaban desde un palco. Durante la interpretación del himno nacional, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, tanto el capitán como Scaloni se mostraron visiblemente conmovidos.

En una decisión de la organización vinculada al histórico dorsal del rosarino, el encuentro se interrumpió a los 10 minutos para que el público le rindiera un tributo con aplausos y fuegos artificiales. Los jugadores de Benín también se acercaron a saludarlo en ese momento.

🙌 El Monumental, rendido a los pies de Messi al minuto 10. https://t.co/egGRUDtDT2 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

El primer tiempo terminó sin goles, con Benín mostrando un equipo ordenado en defensa que le complicó los caminos a la selección argentina. Messi tuvo al menos cuatro intentos de gol en los primeros 45 minutos, todos sin éxito: un remate al primer palo que contuvo el arquero Marcel Dandjinou, una definición de volea que se fue pegada al palo, un tiro libre que el guardameta africano envió al córner y una llegada en soledad que no pudo resolver.

El complemento arrancó con la apertura del marcador a los 47 minutos: Nicolás Otamendi, quien también disputaba su despedida de la Selección, conectó de volea un córner ejecutado por Messi desde la izquierda para el 1-0. A los 61 minutos llegó el segundo gol, de Nico Paz, quien tras una combinación con el capitán sacó un zurdazo que se clavó junto al palo derecho del arquero para el 2-0.

El tercer gol llegó a los 70 minutos, cuando el árbitro sancionó penal por una falta sobre Agustín Giay dentro del área. Messi se hizo cargo de la ejecución y definió cruzado para el 3-0 definitivo, su gol número 126 con la camiseta de la selección argentina. Sobre el final, el capitán tuvo dos nuevas ocasiones que no pudo convertir: un remate que se estrelló contra el palo tras una corrida individual y un tiro libre en el tiempo adicionado que se fue por encima del travesaño.

Con el pitazo final, Véjar le entregó la pelota a Messi y todos los jugadores, tanto compañeros como rivales, se acercaron a saludarlo. El capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le había entregado antes del partido un buzo de la selección africana y una réplica de una escultura histórica de Cotonú, la capital económica del país. El final fue aún más emocionante. Tras el show de drones, La Sole cantó una canción especial para Messi, quien dedicó unas palabra y recordó a su padre fallecido recientemente.

El próximo proceso de la Selección argentina, ya sin Messi, apunta a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.

Fuente: Infobae