Messi, otra vez en llamas: "No tenemos que ser parte de esta corrupción"

“Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”, afirmó en alusión a la Conmebol.

Leo Messi no fue parte de la Premiación | Copa América 2019

Y con mejor estilo maradoneano, Messi concluyó: “No tengo dudas de que Brasil será campeón. La Copa está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan que ver en la final y que Perú pueda competir porque se lo merece, pero la veo muy difícil".