Slavko Vinčić dio el pitazo final. España salió campeón. La Roja le ganó 1 a 0 a la Selección Argentina la final del Mundial 2026 con gol en el tiempo suplementario de Ferran Torres. Lionel Messi, la máxima figura del torneo, saludó a un par de jugadores españoles y luego se quedó solo, en silencio, sentado en medio del campo de juego.

Después de un rato, el diez se sacó los botines, las medias y masticó el dolor en silencio. Al principio no lloró. Se mostró entero, pero amargado por un fin de ciclo que podría haber sido apoteósico.

A pesar de no haber tenido un gran partido, Leo terminó siendo la mayor carta de esperanza para una Argentina que tardó más de 115 minutos en tener una ocasión clara de gol.

Se volcó a la derecha y cuando Argentina tuvo la pelota metió varios centros a la olla. La más clara, de Giuliano Simeone, fue a partir de un córner que él sacó corto para que algún compañero la desviara.

El diez tampoco ganó el premio a Mejor jugador del torneo, que fue para Rodri, ni el de Goleador, que se lo llevó Kylian Mbappé. Cuando el volante español recibió el premio, la gente empezó a corear "¡Messi! ¡Messi!".

El mejor del mundo 🇦🇷🥺🩵 ¡Gracias por todo, capitán! pic.twitter.com/BIkCHjIso5 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Al momento de recibir la medalla de subcampeón, lideró al equipo argentino y recibió el reconocimiento de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero cuando pasó por al lado de la Copa y se bajó del escenario, Leo, todavía con el "¡Messi! ¡Messi!" de fondo, explotó en llanto. Aguantó hasta ahí.

De cumplir con lo que deslizó en algún momento, su historia en Mundiales terminará con 21 goles y 12 asistencias en seis competiciones disputadas.

Fuente: Clarín