Este martes, Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en un amistoso ante Benín. Antes del inicio del partido, de la fiesta y de los homenajes, Antonela Roccuzzo llegó al Monumental acompañada por sus hijos para presenciar el homenaje al 10.

La rosarina, que acompaña a Messi en todas las etapas de su carrera, también dijo presente en el último encuentro de su esposo con la camiseta albiceleste.

Minutos antes de las 18hs, el plantel albiceleste encabezado por Lionel Messi salió del predio de Ezeiza y emprendió un trayecto plagado de hinchas que acompañan al ídolo.

Poco más de dos horas del arranque del partido, su vestuario ya estaba acomodado y desde la cuenta oficial de la Selección argentina mostraron los preparativos. Poco antes de las 19hs., luego de hacer un camino en medio de los hinchas que acompañaron al equipo por la autopista, los jugadores llegaron al Monumental para la despedida del ídolo argentino.



El llanto de Messi de camino al Monumental



Lionel Messi se mostró conmovido, con los ojos llorosos, durante el trayecto que trasladó a la delegación de la selección argentina desde el predio de Ezeiza hasta el estadio Monumental, horas antes de disputar su último partido con la camiseta albiceleste. La escena se dio en medio de una caravana espontánea de hinchas que rodeó el micro del plantel y que alteró la circulación en la zona.

Horas antes del encuentro, Messi había difundido un mensaje a través de su patrocinador deportivo en el que expresó su emoción por el cierre de ciclo. “El día que nunca queríamos que llegara ha llegado. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por tanto amor, los voy a extrañar”, señaló en el video, acompañado por la canción Gracias a la vida, interpretada por Mercedes Sosa.

Equipo argentino confirmado

Así forma la selección argentina ante Benín en la despedida de Messi: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.





Lionel Messi y la Argentina están en la cancha



Con un gran recibimiento en el estadio Monumental, con luces apagadas, fuegos artificiales, bengalas y el grito de la gente, la Argentina, liderada por su capitán Lionel Messi que está acompañado de sus hijos, salió hacia las 20hs al campo de juego junto a la selección de Benín.





El himno argentino será cantado por Fabio Santa, veterano de la guerra de Malvinas.

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Además, se desplegó una camiseta gigante, la que usarán los jugadores esta noche, con el número y la leyenda GRACIAS 10 en dorado.



La gente cantó “El que no salta es un inglés”.





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Fuente: TN / Infobae / La Nación