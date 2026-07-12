La Selección Argentina le ganó con sufrimiento a Suiza por 3 a 1 en el Kansas City Stadium y se metió en semifinales del Mundial 2026.

Con los goles de Alexis Mac Allister a los 10 minutos del primer tiempo, de Julián Álvarez a los siete minutos del segundo tiempo del alargue y de Lautaro Martínez a los 30 del mismo tiempo, la Scaloneta enfrentará a Inglaterra en semifinales.

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"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", expresó Lionel Messi en un posteo en su cuenta de Instagram que acompañó con fotos del partido y sus festejos en la cancha. El capitán del equipo agregó: "Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!".