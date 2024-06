Lionel Messi, astro y capitán de la Selección Argentina, presentó sus nuevos botines, que estrenará en el encuentro ante Canadá este jueves, en el debut en la Copa América de Estados Unidos 2024.

"No importa si es la primera vez o la número 35. Lo único que importa es esta vez", expresó el astro rosarino de 36 años en el video de la presentación de los F50, de la reconocida marca de las tres tiras.

El nuevo calzado de la Pulga es de color dorado, como los que usó en las coronaciones en la Copa América Brasil 2021 y el Mundial de Qatar 2022, a diferencia de los que usó en la Finalissima contra Italia en 2022 (tenía unos con los colores celeste y blanco).

Messi, entre una Copa América "igualada" y el respeto a Brasil

"Hoy por hoy, podemos decir que somos los mejores porque somos los campeones del mundo. Pero eso no nos hace creer que vamos a ganar esta Copa América caminando. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son complicadas. Ecuador tiene una generación de chicos muy buena, que saben bien lo que quieren, son intensos, con pelota tienen en claro lo que hacen y son fuertes físicamente. Como ellos, también Colombia, Uruguay, Brasil ni hablar... Por eso digo que será igualada y nuestro grupo es consciente de que va a tener que seguir haciendo lo mismo y más para volver a ganar", expresó la Pulga en la entrevista especial con Marcelo Tinelli por América.

Luego de destacar especialmente a Ecuador, Messi también se permitió analizar a Brasil, un rival al que, pese a no contar con Neymar, no deja de tenerle respeto: "Es una lástima (la ausencia de Neymar), pero jugadores tienen un millón. Brasil siempre tiene jugadores de sobra porque sacan distintos continuamente. Si bien Ney no está, porque tuvo un año complicado y no llegó, tienen un millón... Tienen un equipo muy fuerte, muy competitivo. Brasil es como Argentina: es candidata y va a querer ganar la Copa América".

(Super Deportivo/El Once)