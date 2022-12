El post de Lionel Messi proclamando a Argentina campeona del mundo se convirtió en la foto con más likes de la historia de Instagram, superando a la imagen de un huevo. Aquel post obtuvo 56,1 millones de likes, pero la imagen de La Pulga levantando en alto la Copa del Mundo tras la victoria de la Selección sobre Francia en Qatar 2022 la ha superado.

Tras la emocionante, electrizante e infartante victoria de Argentina sobre Francia en la tanda de penales, Lionel Messi publicó en Instagram 10 fotos de las celebraciones en Qatar. En el tiempo transcurrido desde que lo subió, el post de Messi acumuló la asombrosa cifra de 56 millones de me gusta, -y contando- y el delantero también superó los 402 millones de seguidores en la plataforma de redes sociales.

Messi acompañó el post con un pie de foto que decía: "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Lo soñé tantas veces, lo quise tanto que todavía no caigo, no lo puedo creer.... 'Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de lograr lo que nos proponemos'.

'El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos luchando por un mismo sueño'.