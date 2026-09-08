Después de ser uno de los grandes protagonistas del último Mundial, Lionel Messi volvió a ser nominado al premio de mejor jugador para el Balón de Oro 2026. Junto a él también fue seleccionado Lautaro Martínez entre los 30 futbolistas. Dibu Martínez buscará el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero. La entrega de los premios será el próximo 26 de octubre en Londres.

El astro rosarino, que fue figura de la Copa del Mundo con la selección argentina y anotó ocho goles en el camino del equipo de Lionel Scaloni a la final del torneo ante España, es el máximo ganador en la historia tras conquistar el premio en ocho ocasiones a lo largo de 16 nominaciones. Esta será la número 17 para Leo en su historial tras los últimos dos años de ausencia. La trayectoria del capitán en el galardón individual más prestigioso del fútbol abarca casi dos décadas de presencia constante entre las principales figuras del deporte mundial.

El delantero argentino recibió su primera candidatura en 2006, cuando tenía 19 años y militaba en el FC Barcelona. Desde aquel primer reconocimiento, el atacante sostuvo un registro regular que incluyó ocho trofeos y catorce podios, una cifra sin precedentes en la votación que organiza anualmente la revista francesa France Football.

La cosecha de trofeos de Lionel Messi comenzó en 2009, año en el que obtuvo el reconocimiento con una amplia diferencia de votos respecto a sus competidores tras la obtención del triplete de títulos con el FC Barcelona. Aquella victoria inició un ciclo histórico en la gala celebrada en París. El jugador sumó posteriormente las ediciones de 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en lograr cuatro galardones consecutivos. Tras esa racha ininterrumpida, volvió a alzarse con el premio en 2015 tras ganar nuevamente la Liga de Campeones de la UEFA con la institución catalana.

El sexto galardón llegó en 2019, mientras que los dos últimos reconocimientos marcaron hitos geográficos e institucionales en su carrera. En 2021, el rosarino obtuvo el trofeo al representar al París Saint-Germain tras la obtención de la Copa América con el combinado argentino. En 2023, el título en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022 derivó en su octava consagración, recibida cuando ya pertenecía a la plantilla del Inter Miami de Estados Unidos.

A lo largo de sus 16 apariciones en la lista de candidatos, Messi finalizó en la segunda posición en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y en el tercer lugar en una ocasión (2007). En la puja histórica por el galardón, el portugués Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con cinco distinciones y 18 nominaciones.

En la edición de 2006, su año de debut en la nómina final, el futbolista finalizó en la posición 20. Doce años después, en 2018, ocupó el quinto puesto. Únicamente en dos oportunidades desde su primera figuración quedó fuera de la lista de 30 seleccionados: en 2022 y en 2024. La edición de 2020 fue suspendida por las autoridades de la publicación debido a la pandemia del coronavirus.

En la votación de 2023, el atacante sumó 462 puntos en la votación final de 2023 para superar al delantero noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, ratificando su condición como el jugador más galardonado en los registros del fútbol internacional.

Vale recordar que para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

Esta edición, la número 70, tendrá una particularidad: será la primera que se lleve a cabo fuera de Francia. ¿La razón? Es en homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés en quedarse con la primera edición de este premio.

La nominación de Messi a sus 39 años y tras otra actuación deslumbrante en la Copa del Mundo 2026 se da en un momento especial de su vida tras la muerte de su padre Jorge y el retiro de la Selección. Hace una semana, Leo publicó una carta que emocionó al mundo entero. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, aseguró el astro rosarino.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección.Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, agregó en una publicación en sus redes oficiales.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“, cerró, al mismo tiempo que concluyó con un dato revelador sobre el día que redactó esta carta. ”Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, aclaró sobre el final de su posteo.