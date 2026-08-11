Lionel Messi, su familia y círculo cercano atravesó horas de consternación tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi. Luego de regresar al país para presenciar el velorio, el "10" del Inter Miami y de la Selección Argentina emprenderá el viaje de regreso a los Estados Unidos.

Según pudo saber Doble Amarilla, Leo viajará de vuelta a Norteamérica a las 22.30 horas de la Argentina este martes. Desde el pasado lunes, un avión particular lo espera para despegar rumbo a Florida en compañía de su esposa Antonella Rocuzzo y sus hijos y retomar el cronograma habitual de actividades tras el luto personal.

Messi se perdió el juego del día sábado en donde Inter Miami cayó 2-1 como local ante Monterrey y en donde su compañero de equipo y selección Rodrigo De Paul le dedicó el gol con una remera y su dorsal. Las "Garzas" volverán a jugar este miércoles 20.30 horas ante León por la Leagues Cup, y de considerarlo tanto el futbolista como el DT Ángel Guillermo Hoyos podría ver minutos ante el cuadro mexicano.

Tras despedir a su padre, Lionel Messi regresará a los Estados Unidos este martes.

El homenaje a Jorge Messi en las canchas del fútbol argentino: así se reconoció al padre del capitán de la Selección Argentina

El fútbol argentino le rinde homenaje de Jorge Messi tras conocerse el fallecimiento del padre de Lionel, uno de los artífices de que el capitán juegue para la Selección Argentina. Para recordarlo y rendirle homenaje tras la disposición de la AFA de realizar minutos de silencio en todos los estadios y que los futbolistas porten un brazalete negro .

"Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo", agrega el documento, que cierra con un mensaje de condolencias y afecto de parte de Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y todo el fútbol argentino.