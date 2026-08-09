Lionel Messi y su familia ya se encuentran en el Cementerio El Prado donde se encuentran los restos de su padre, quien falleció esta madrugada en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.

Tras haber aterrizado a las 20,40 en el aeropuerto Malvinas Argentinas, el capitán del Seleccionado, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos fueron trasladados en una caravana, escoltada por la policía, hasta la necrópolis.

El capitán de la Selección arribó junto a su familia al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido a las 11,19 (hora de Miami) desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.

Una vez que la aeronave tocó pista, y tras los trámites de Migraciones, que se realizaron directamente en el avión, Messi y su familia se trasladaron por tierra hasta El Prado, lugar donde se realizará la despedida, un trayecto que les demandó algo menos de 20 minutos.

En un momento se había especulado con la posibilidad de que el traslado fuese por vía aérea, en helicóptero, pero eso finalmente fue descartado.

Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, se ha desplegó un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia.

Fuente: NA