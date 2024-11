El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa en la antesala al cruce contra Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas y confirmó que tiene gran parte del once titular en la cabeza para visitar a la Albirroja en el Defensores del Chaco.

“Tengo casi definido el equipo. Será bastante similar al del último partido, pero no se los confirmé a ellos. Tengo alguna duda, pero creo que será similar al partido contra Bolivia. Será un partido dificilísimo con un rival que está bien, en un buen momento. Normalmente, la mitad de la cancha siempre es fundamental. No creo que sea diferente a otros partidos”, declaró.

A continuación, se refirió a la actualidad de Leandro Paredes, quien no tiene el rodaje deseado en la Roma de Italia y su nombre suena como posible refuerzo de Boca Juniors en el corto plazo: “No hablamos de su presente. Esta fue una fecha... Empezamos ayer a entrenar recién algo y hoy fue el entrenamiento más importante que tuvimos. Estamos más enfocados a preparar el partido. En cualquier caso, nunca nos metemos en las decisiones futbolísticas de cada jugador de cambiar de club o quedarse. Nosotros valoramos el presente. Es verdad que él no está gozando de los minutos que él quisiera y es verdad que han sido partidos muy seguidos de Eliminatorias. Optamos para que venga y esté con nosotros para que nos pueda aportar. Obviamente, todos saben que de acá a la siguiente fecha es importante tener continuidad más allá de dónde jueguen. Necesitamos que todos tengan continuidad”.

El descanso de Lionel Messi tras la eliminación en los Playoffs con el Inter Miami: “No sé cuándo hubiera terminado la MLS en instancias finales, pero hablamos de dos semanas de diferencia, que no significa tanto. A la selección no le afecta porque jugamos ahora y no volvemos hasta marzo. Tengo la sensación que podrían haber llegado a las finales, pero no le cambia absolutamente nada en el descanso”.

El extenuante calendario de partidos: “Es evidente que la culpa no es de las selecciones. A veces, las selecciones pagan las consecuencias, también los clubes, pero no son post partido de selección. Si no hay Copa América o Mundial, las selecciones juegan pocos partidos. Ya con la Europa League, la Conference, la Champions... Casi todos los jugadores tienen partidos cada tres días. Y eso influye, es lógico. Pero nosotros como entrenadores no podemos hacer mucho. Es evidente que habrá que sentarse en algún momento y ver qué soluciones se les da. Particularmente, venimos de jugar septiembre, octubre y noviembre, venimos de jugar la Copa América, no han tenido descanso, han viajado por todos lados y es normal lo que está sucediendo. Estos seis meses fueron muy pesados a nivel físico. No tendrían que ser tan seguidos los partidos de selecciones, sobre todo para los de Sudamérica”.

El regreso de Dibu Martínez y la baja de Lisandro Martínez: “Emiliano está bien, estamos contentos de que vuelva a estar con nosotros. Viene siempre con esa energía positiva que él trae. El caso de Lisandro no lo esperábamos. Vimos que había sufrido un golpe en la espalda, pero aparentamente no tenía ningún problema, solo el dolor. Al llegar acá, el dolor se incrementó un poco, se le hicieron estudios y no está en condiciones de estar”.

El llamado a Facundo Medina en lugar de Lisandro: “Quiero recalcar que Facundo se sacó el pasaje solo de las ganas que tenía. Se ríen, pero es algo valorable en estos momentos que vivimos. Para nosotros es algo genial. Él no formaba parte de la prelista e hizo todo él: fue a hablar con el entrenador suyo, sacó el pasaje y llegó esta mañana. Es un mensaje sobre todo a sus compañeros”.

La frase de Gustavo Alfaro sobre que la “Argentina es como la humedad”: “Más allá de la metáfora, entiendo que quiere decir que podemos hacerle daño en cualquier momento del partido. De Paraguay pienso que, además de ser una selección que históricamente ha sido difícil para nosotros, también tiene buenos jugadores. No es una selección con jugadores desconocidos. La mayoría juega en equipos importantes. Los equipos de Gustavo son ordenados, saben a lo que juegan y eso lo hace difícil”.

El desencuentro con Franco Colapinto: “No hablé con él. Ha estado en Mallorca la semana pasada y yo estaba acá. Me hubiera gustado verlo. Me escribió su manager, pero no faltará oportunidad para conocerlo”.

¿Qué le puede aportar Enzo Barrenechea a la Selección? “Es un centrocampista que puede jugar de volante central, de doble contención, de 8. Tiene un físico importante. Le va a hacer bien que esté con nosotros y juntar partidos en el Valencia. Su convocatoria se enmarca en la búsqueda de jugadores que puedan estar con nosotros en el futuro. Hoy, está entrenando y lo seguiremos viendo. Más allá de que lo conocemos, es importante que se relacione con sus compañeros y lo está haciendo bien. Ya veremos si formará parte de los dos partidos. Está con nosotros y, por lo pronto, está conociendo a sus compañeros”.

Su pedido para ir paso a paso hasta lograr la clasificación al Mundial 2026: “Primero, vamos a clasificar y después vemos. No está bueno pensar que ya se puede clasificar. No estaría buena esa relajación. Cuando clasifiquemos, después vemos qué haríamos. No tenemos un plan. Pensarlo a futuro sería erróneo. Estamos bien, con una base buena y pensar un plan sería irse un poco del presente. Pensamos fecha tras fecha. Tenemos pocas vacantes en un plantel que suele ser el mismo”.

La prohibición de las autoridades paraguayas sobre que nadie puede ir al estadio con camisetas Albicelestes: “Lógicamente que el futbolista y el hincha del fútbol paraguayo quisieran ir todos con la camiseta de su selección, pero creo que Leo (Messi) es más fuerte que todo eso y va a ver camisetas de la Argentina. Eso no indica que no hinchen para Paraguay. Está bueno que la gente del fútbol reconozca lo que es él y no vas a ser hincha de él por tener una camiseta suya, solamente es en honor a él. No hay que mezclar”.