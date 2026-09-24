El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizó su primer entrenamiento a puertas abiertas de cara al amistoso internacional frente a Bolivia, que se disputará en Córdoba, y habló sobre su futuro al frente del equipo nacional.

Durante una ronda de prensa en el predio de Ezeiza, el entrenador fue consultado por la renovación de su contrato y respondió con cautela. “No hay novedades todavía. Se está hablando con el presidente y todo lo que salga es mentira”, afirmó.

De esta manera, Scaloni evitó dar precisiones sobre su continuidad, aunque dejó en claro que las conversaciones existen y que cualquier versión por fuera de ese diálogo no tiene sustento oficial.

El nuevo ciclo de trabajo se da en una etapa de reacomodamiento para el seleccionado, después de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y en la previa de una ventana FIFA con fuerte expectativa de los hinchas.

Scaloni habló del recambio en la Selección

El entrenador también se refirió al recambio que atraviesa el seleccionado argentino, en una etapa marcada por la necesidad de sostener la competitividad del equipo y, al mismo tiempo, dar lugar a nuevos nombres dentro del plantel.

Scaloni remarcó que el proceso forma parte de la evolución natural de cualquier ciclo y que la Selección debe prepararse para los próximos compromisos internacionales sin perder la identidad construida en los últimos años.

La despedida de Lionel Messi

Otro de los temas abordados fue la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina. Scaloni señaló que puso su “granito de arena” para intentar convencer al capitán de que tuviera su partido de despedida durante esta ventana de fecha FIFA.

El entrenador valoró la importancia simbólica de ese momento y destacó el vínculo de Messi con la Selección, en medio de una etapa en la que cada aparición del capitán genera expectativa entre los hinchas argentinos.

Argentina continuará con su preparación de cara al amistoso ante Bolivia en Córdoba, en una convocatoria que servirá para ajustar detalles futbolísticos y seguir evaluando alternativas dentro del plantel.