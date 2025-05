Los momentos de paz y disfrute de Lionel Scaloni no están, totalmente, relacionados a una pelota y una cancha de fútbol. Nada más alejado de eso. Desde hace varios años, el 'cable a tierra' del entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina es el ciclismo. Este fin de semana, el santafesino participó nuevamente de la tradicional 'Mallorca 312', competencia en la que mejoró su performance y finalizó en el 17° de la clasificación general.

Lionel Scaloni 🇦🇷 participó en la Mallorca 312, la carrera de ciclismo de 167 kilómetros que se corre en la ciudad donde reside el DT campeón del mundo con Argentina. Quedó en el puesto 17 de 3234. Fabuloso rendimiento 😁pic.twitter.com/88WTE0yzOt — VSports Team (@VSportsTM) April 27, 2025

"He mejorado el tiempo, gracias a dos chicos de 'Joseta' que me dieron una mano ahí en la parte llano, he logrado bajar un poquito el tiempo. Se había presentado con la lluvia mal y después increíble, la verdad que disfrutamos", valoró el DT nacido en Pujato.

Scaloni fue el mejor de los 18 participantes de bandera argentina gracias a un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 11 segundos para recorrer los 312 kilómetros de la competencia (de ahí el nombre de la misma). Así, recibió la medalla de participación en la zona mixta y se animó a declarar como deportista, lo que al final es.

