El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, regresó a su Pujato natal para reencontrarse con su familia después de ser finalista en el Mundial 2026, instancia en la que cayó contra España en el tiempo suplementario disputado en Nueva Jersey.

Los diferentes medios que se apostaron en las cercanías de la casa de sus padres filmaron su ingreso en un vehículo y, segundos más tarde, Scaloni brindó algunas declaraciones ante la multitud que lo rodeaba. Una de las más destacadas fue cuando le consultaron si el arbitraje fue injusto en algunas sanciones y el técnico eligió enfocarse en el poderío español: “No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad. A veces, está bueno reconocer. Eso nos hará mejores, sin duda”.

“Somos un equipo que siempre quiere luchar hasta el final. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega, puede ser superior, pero siendo superior les pusimos las cosas difíciles. Perdimos, no fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos, realmente”, destacó el Gringo.

Scaloni firmó decenas de autógrafos y se sacó fotografías con el público, mientras dejaba sus sensaciones posteriores después de haber estado a un paso de ser bicampeón del mundo: “Está claro que se llegó a una final que no es fácil, pero siempre son difíciles los primeros días de no haberlo conseguido más allá de que, como siempre decimos, es fútbol y hay que seguir. Lo importante es que la gente sepa reconocer esto y, para nosotros, es impresionante”.

En este sentido, arrojó: “Somos conscientes de la energía que nos dio el público. Por eso duele no haberle podido dar la alegría a ellos porque, al final, se juega para eso, para la alegría de nuestra gente, y por eso duele, pero también estamos satisfechos de haberle dado todo. Hay veces que se puede ganar y otras que no”.

El conductor de 48 años ponderó el reconocimiento que recibió el plantel por parte de los niños en todas las calles del país tras haber alcanzado la instancia decisiva, sumado al ejemplo que deja reconocer la derrota y levantarse al día siguiente: “Eso es lo más importante de todo. Ver que para esos chicos es un logro, eso es lo más importante. Siempre pongo como ejemplo a mi hijo, que tiene 10 años y siempre que pierde un partido a las 2 o 3 horas se les pasa y ese es el mensaje. No hemos ganado la copa, pero hemos conseguido la unión de todos nosotros”.

Scaloni se detuvo a firmarle autógrafos a la gente en Pujato (Créditos: Leo Galletto)

Lionel Scaloni también respondió si pudo hablar con el plantel después de la caída ante la Roja en el Estadio MetLife: “Yo no hablé. Habló el capitán, había poco para decir, la tristeza era grande. Ya veremos en septiembre cuando nos veamos”. La Selección tendrá dos fechas FIFA en lo que resta de 2026. La primera será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y la última del año sucederá del 9 al 17 de noviembre.

En consonancia, volvió a repetir las mismas palabras que soltó en diferentes declaraciones con respecto a su continuidad más allá de fin de año, cuando se vence su contrato: “Hasta diciembre, estoy acá muchachos. No hagamos ruido... Ayer y hoy son días dolorosos”. Tampoco fue más allá sobre si buscará convencer a Lionel Messi de que continúe en la Albiceleste: “No sé, no es momento de eso hoy”.

“Les agradezco a los hinchas, es inolvidable el apoyo que han tenido con nosotros. Los queremos. Los llevamos en el corazón. La unión que hay con la selección argentina tiene que mantenerse. Seguiremos dando batalla”, remarcó.

Además, se refirió a cómo vivió el triunfo 2-1 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo: “Fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El segundo tiempo del equipo fue espectacular y maravilloso. Sacaron fuerzas de donde no había”.

Por último, Scaloni manifestó que es una “alegría” volver a Pujato y confesó que le diría a ese joven Lionel que salió de este pueblo hasta ser ídolo del Deportivo La Coruña como futbolista y un símbolo de la Selección en esta época: “Lo de siempre... No hubiera pensado en mis mejores sueños que podía haber llegado hasta acá, pero es mérito de los futbolistas y del cuerpo técnico, que no lo he dicho mucho, y les tengo que agradecer su apoyo”.