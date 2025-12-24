ATLETISMO
Lis Quinteros ganó en la “Milla del Pilar” y Marcos Billén hizo podio
Los representantes de Pueblo Belgrano compitieron el fin de semana pasado de la prueba en la localidad bonaerense, sobre la distancia de 1.609 metros.
Lisandra Quinteros logró la victoria en la clasificación general femenina con un tiempo de 5 minutos y 55 segundos, seguida en el podio por María Passerieu (5m57s.) y Rocío López (5m58s.).
Por su parte, Marcos Billén, a sus 49 años, logró un meritorio tercer puesto en la general masculina, con un tiempo de 5 minutos exactos. El ganador fue el venezolano Douglas Méndez (4m53s.), mientras que en segundo lugar se ubicó Jonathan Zabala (4m56s.)
Cabe destacar que, previo a la premiación, Billén fue homenajeado por su extensa trayectoria en el atletismo, ahora volcada también a su labor como entrenador de Lis Quinteros, que cerró una destacada temporada, con el cuarto puesto obtenido en el Sudamericano Máster de Santiago de Chile.