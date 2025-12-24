Lisandra Quinteros logró la victoria en la clasificación general femenina con un tiempo de 5 minutos y 55 segundos, seguida en el podio por María Passerieu (5m57s.) y Rocío López (5m58s.).

Por su parte, Marcos Billén, a sus 49 años, logró un meritorio tercer puesto en la general masculina, con un tiempo de 5 minutos exactos. El ganador fue el venezolano Douglas Méndez (4m53s.), mientras que en segundo lugar se ubicó Jonathan Zabala (4m56s.)

Cabe destacar que, previo a la premiación, Billén fue homenajeado por su extensa trayectoria en el atletismo, ahora volcada también a su labor como entrenador de Lis Quinteros, que cerró una destacada temporada, con el cuarto puesto obtenido en el Sudamericano Máster de Santiago de Chile.