En la tercera jornada del Campeonato Sudamericano Master de Pista, que se celebra en en el estadio Mario Recordón de Santiago de Chile, Lis Quinteros estuvo cerca de subirse al podio en la prueba de 1500 metros. Por su parte, Marcos Billén terminó 12º entre los hombres.

La atleta de Pueblo Pueblo Belgrano se ubicó tercera en su serie, mientras que, en la final, se quedó con el cuarto puesto de la final por tiempos, a tres segundos de la zona de medallas, con un registro de 5:29.43.

La campeona de los 1500 metros fue la peruana Grace Sánchez (4:56.44), escoltada por la argentina Rocío Sueldo (5:10.60) y tercera la chilena Cindy Cayuqueo (5:26.04).

En la prueba masculina, Marcos Billén, atleta y entrenador de Lis Quinteros logró el decimosegundo puesto de la final -categoría 45/49 años-. El ganador fue Wilfredo Ybirna, de Colombia, seguido por Cléber Pereira, de Brasil, y tercero Roberto Salazar, de Chile.