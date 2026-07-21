El defensor argentino Lisandro Martínez publicó un extenso mensaje en sus redes sociales luego de la final del domingo ante España, en la cual la Selección Nacional obtuvo el subcampeonato tras perder 1 a 0.

Luego de un largo recorrido, el defensor campeón en Qatar 2022 admitió su “dolor” y felicitó a España, pero dijo que “el resultado no define el camino recorrido”.

“Hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas”, expresó el oriundo de Gualeguay.

Además, en medio de críticas, cerró con una frase: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”.

El mensaje completo de Lisandro Martínez

Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo.

Quiero felicitar a España por su merecido título.

Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos.

Recuerden que “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”.

Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país.

Fuente: AHORA