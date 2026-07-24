Lisandro “Licha” Martínez, el defensor entrerriano elegido por la FIFA como uno de los 11 mejores jugadores del Mundial 2026 y subcampeón con la Selección Argentina, está en Gualeguay junto a su familia descansado tras la Copa del Mundo, mientras comienza a recuperarse de la lesión que sufrió ante España.

El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos-México-Canadá 2026 eligió su ciudad y su entorno más cercano para pasar los primeros días de descanso después de la Copa del Mundo, que terminó de consagrarlo como figura de la Selección Argentina.

Según registró El Debate Pregón, “Licha” está alojado junto a su familia en una reconocida estancia cercana a la ciudad de Gualeguay, donde empezó a recuperarse de la lesión muscular en la zona del aductor de su pierna derecha que lo obligó a ser reemplazado en la Final del Mundo ante España el domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

El defensor elegido por la FIFA para el seleccionado ideal de los 11 mejores jugadores de la Copa del Mundo pasa unos días de descanso cerca de la ciudad donde inició su carrera deportiva. El “Carnicero” del Manchester United se tomó un momento para salir a saludar a los hinchas que se acercaron a expresarle su agradecimiento y orgullo.

De Gualeguay a la cima del fútbol mundial



Nacido el 18 de enero de 1998 en Gualeguay, Lisandro Martínez dio sus primeros pasos en el Club Urquiza de su ciudad antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. En 2017 llegó a Defensa y Justicia, donde comenzó a destacarse en la Primera División y rápidamente despertó el interés del fútbol europeo.

En 2019 fue transferido al Ajax de los Países Bajos, club en el que se consolidó como uno de los mejores defensores de la Eredivisie. Durante tres temporadas conquistó dos ligas neerlandesas, una Copa y una Supercopa, además de ser elegido Jugador del Año del club en la temporada 2021/22.

Su rendimiento lo llevó en 2022 al Manchester United. El club inglés desembolsó más de 57 millones de euros por su ficha, una cifra que convirtió al entrerriano en el defensor argentino más caro de la historia y en uno de los zagueros más costosos del fútbol mundial.

Paralelamente, se afianzó en la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, con la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.