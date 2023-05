Para la mayoría, Lizy Tagliani es una de las conductoras más queridas y carismáticas de la televisión. Siempre con una sonrisa y una broma como respuesta, se hizo un gran lugar en los medios de comunicación. Respetada por sus pares y con su largo recorrido, también mostró diversas facetas de su vida íntima que van desde su vínculo con su familia hasta sus amores. Pero, ahora, Tagliani habló sobre el momento más horrible: cuando fue abusada.

En una entrevista con Georgina Barbarossa, Lizy relató ese oscuro momento que debió atravesar cuando era una nena. Duranta la charla, la conductora se refería al bullying que sufrió por identificarse con trans y relató: “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años. Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca”.

Y agregó: “Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años”. En ese contexto, Lizy continuó: “Era un tío. Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías creo que alguna vez vieron algo”.

En ese contexto, Lizy contó sobre lo que sucedía en su infancia: “A mí siempre me gustó el corso, y donde vivía teníamos que hacer unas cuadras donde empezaba un campito y doblábamos para ir lejos donde había un corso; iba con una primita y era mucho campo, de noche empezamos a caminar, y hacía que mi primita mire para otro lado y... Me decía que si no iba a matar a mi primita”.

¿Cómo fue que pudo ponerle un punto final a ese terrible sufrimiento? Tagliani fue contundente: “Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más. Nunca me atrevía a contarle la verdad a mi mamá porque él la hacía feliz. Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre”.

Hace un tiempo, en otra entrevista, Lizy había contado la dura realidad económica que había atravesado su familia. “Cuando era chica, y por esa suerte del destino, me dejaban comprar un alfajor. Me costó entender que mamá no era mala, sino que no había plata”, explicó. Y siguió: “Tenía un ritual. Lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Le sacaba el papel, y antes de disfrutar del alfajor, separaba el papel brillante del film de adentro, lo mojaba hasta poder separarlo, y después lo soplaba. Generaba un ruido y me daba cosquillas en los labios. Era una hermosa sensación”.

En otro punto de su narración, reveló: “Era el goce máximo. Hacía todo esto porque no sabía cuándo iba a tener otro y no quería que se terminara rápido. Desde entonces sé que para disfrutar hay que saber esperar”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137.

Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento todos los días, las 24 horas.