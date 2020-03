Lizy Tagliani se mostró "horrorizada e indignada" tras el escándalo

La familia de Celeste Belén Grippo Martínez hizo un reclamo púbico donde se mostró indignada por la participación de Víctor Nosach en el programa de entretenimientos. “Los femicidas no son monstruos: ¡salen en televisión!”, comenzó el relato en la página de Facebook desde donde se busca justicia por Celeste, y se señala que el hombre es “investigado por haber partido a su mujer de un tiro en el vientre”.

Lizy rápidamente salió a pedir disculpas por el hecho y señaló desconocer la situación. La conductora se mostró “horrorizada, indignada, y dolida. Primero porque la Justicia deja libre a una persona sin dictar si es culpable o no por un crimen aberrante que sucedió hace bastante tiempo ya y se supone debe estar esclarecido; segundo porque todavía no haya justicia por el Crimen de Celeste Grippo, una familia sufriendo la perdida de un ser querido y la espera de justicia; y tercero porque se siembre sospecha de que el programa es irresponsable y que le dio aire al principal sospechoso o incriminado de la causa por femicidio".

La conductora sostuvo desconocer la situación procesal de Nosach, a quien se lo investiga por el asesinato de Celeste en mayo de 2017. “Todos nos basamos en el principio de la ‘buena fe’, mas aún para hacer un programa familiar, donde vienen mamis y niños a jugar, se supone que quien va a la tele, para exponerse públicamente, es una persona honorable y sin problemas, causas o antecedentes con la justicia”, y agrega que “no se puede hacer un programa de concursos pidiendo certificado de buena conducta y antecedentes”.

Tagliani asegura en el texto que no hay más información de los participantes de lo que ellos mismos completan en el formulario de inscripción: “El programa y los concursos no están arreglados como decían las malas lengua”, y señala: “Si sale para participar, participa”.

“La verdad que da mucha impotencia, bronca, todo junto. Un horror no saber a quién tenes enfrente, y mas aún quienes están libres cuando no deberían estarlo; me imagino, no, realmente no alcanzo a imaginar el dolor de la familia y amigos que vieron el programa. Conozco y se de la buena fe del equipo, y lamento, lamento muchísimo este gravísimo error aprovechado por esta persona que se burlo de nuestra buena fe e incredulidad. No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero la familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas”, cerró la conductora en su extenso relato.

Celeste fue asesinado en mayo de 2017 de un escopetazo en su abdomen, con un arma que pertenecía a Nosach. Durante varios meses, la justicia investigó el caso como suicidio, ya que su ex pareja señaló que la joven se había quitado la vida apretando el gatillo con la punta de su pie, ya que su altura no alcanzaba para manejar el arma de otra manera. A mediados del año pasado, y por pedido el fiscal Mariano Leguiza Capristo, la causa cambió de carátula, y pasó a investigarse como un femicidio.

Nosach fue imputado por “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas