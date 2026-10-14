El oficialismo alcanzó un acuerdo con sus aliados en la Cámara de Diputados para restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros. Además, consiguió dictamen para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en el recinto el próximo 21 de octubre

La decisión se conoció luego de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina. La norma había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.

El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se realizó un día antes de la sesión convocada por la oposición para tratar la derogación del mega DNU desregulador.

Con el acuerdo, La Libertad Avanza busca acercar posiciones con los bloques aliados que rechazan la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que no quieren avanzar con la derogación total del decreto, que introdujo cambios en distintos sectores de la economía.

Al comienzo de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes González propuso incorporar dos artículos al dictamen. El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737.

Durante el debate, la diputada peronista Paula Penacca cuestionó el cambio de postura del oficialismo, que había impulsado en el Senado la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y ahora busca restablecerlas.

“Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado”, sostuvo Penacca. Además, cuestionó que los libertarios acompañaran un dictamen que, según planteó, contradice la postura del presidente Javier Milei, quien firmó el DNU 70/2023.

“Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”, lanzó la legisladora.

Fuente: TN