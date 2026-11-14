Luego de dos meses de silencio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó para el próximo martes 17 de noviembre desde las 15 horas en el Salón Arturo Illia, para debatir el proyecto que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que incluye otros aspectos como por ejemplo la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral y la eliminación de los debates presidenciales.

El llamado a la comisión tomó por sorpresa a un sector del bloque, incluida a su presidenta Patricia Bullrich, que no tenían en agenda este paso. “No están los votos. Y si están, que se encargue Santilli de traerlos”, aseguró una fuente parlamentaria en referencia al rol del Jefe de Gabinete.

Pero, además, el oficialismo no solo va a tener que contar con las firmas necesarias para dictaminar, sino que va a tener que tomar una decisión respecto de otro tema crucial: ficha limpia.

Los dialoguistas —PRO y UCR— acompañarían siempre y cuando se apruebe ficha limpia, algo que el oficialismo ya demostró en varias oportunidades no compartir. Es por eso que el martes cuando se abra la comisión, los bloques van a llevar su propio dictamen al respecto. “Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás”, aseguran.

El debate por la eliminación de las PASO lleva tiempo. En los últimos diez meses, la comisión que debe tratar el tema se reunió sólo dos veces. En ambos casos, el resultado fue el fracaso y un llamado a cuarto intermedio.

El proyecto, además, eleva los requisitos para los partidos políticos: exige reconocimiento en al menos diez distritos para obtener personería jurídica y fija nuevos pisos de afiliación y de votos para conservarla. Los partidos pueden perderla si no participan en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzan el porcentaje mínimo establecido. También se restringen las condiciones para fusionar agrupaciones y conformar alianzas electorales, y se prohíbe contratar servicios de personas extranjeras para las campañas.

En materia de financiamiento, elimina los aportes estatales específicos para campañas y amplía el financiamiento privado, con aportes sin límite de personas y empresas, de forma regulada y trazable, con el objetivo declarado de reducir la influencia del narcotráfico. Se mantiene el Fondo Partidario Permanente, aunque con nuevos criterios de distribución, y se refuerzan las obligaciones de información sobre origen y destino de los fondos. La iniciativa también modifica la Boleta Única de Papel para permitir marcar una opción que vote por la lista completa de una agrupación e incorporar las categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento. Además, elimina el régimen de espacios cedidos de publicidad gratuita en medios audiovisuales, suspende la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur en favor de una designación indirecta por la Cámara de Diputados, e incorpora herramientas digitales para la afiliación partidaria junto con nuevas exigencias de avales ciudadanos para presentar candidaturas.