El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, lanzó la licitación pública para restaurar y poner en valor el Palacio San José. La obra contará con un presupuesto oficial de 4.072 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días corridos, con el objetivo de recuperar las condiciones edilicias del histórico complejo, preservar su identidad arquitectónica y fortalecer su valor cultural y turístico.

Construido en el siglo XIX, el Palacio San José fue residencia del general Justo José de Urquiza y fue declarado Museo Histórico Nacional en 1935, lo que lo convierte en uno de los espacios patrimoniales más significativos de Entre Ríos y del país. Los trabajos que se ejecutarán a partir de la Licitación Pública N° 14/2026 permitirán revertir los deterioros ocasionados por el paso del tiempo, mejorar las condiciones de conservación del inmueble y garantizar la protección de sus componentes originales.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la relevancia de la convocatoria: "Estamos licitando una obra histórica para recuperar y poner en valor este edificio emblemático para Entre Ríos y todos los argentinos. El Palacio San José fue la residencia de Justo José de Urquiza y un escenario central para el proceso de organización nacional". Además, señaló que "su valor trasciende lo arquitectónico, ya que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Por eso, asumimos la responsabilidad de intervenir el palacio para revertir los deterioros acumulados, preservar este patrimonio y hacer posible que las próximas generaciones puedan conocerlo y disfrutarlo".

El proyecto abarca una superficie total de 2.863 metros cuadrados y comprende sectores clave como el Edificio Principal (incluidos el Patio de Honor y el Patio del Parral), el Oratorio-Capilla, el edificio de Archivo y Cocheras, y el sector Comedor.

Las tareas contemplan la reparación de filtraciones y problemas de humedad en cubiertas y envolventes, la estabilización y consolidación de fachadas y elementos estructurales, la adecuación de instalaciones internas y tratamientos específicos sobre piezas originales. Dadas las características históricas del monumento, las intervenciones requerirán mano de obra especializada y técnicas acordes para su correcta preservación.

La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2026 se realizará el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 10 horas, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno (Gregorio Fernández de la Puente N° 220, Paraná).

Los interesados podrán adquirir los pliegos hasta el 24 de noviembre. Por su parte, las consultas técnicas se recibirán hasta el 27 de noviembre de 2026, de 7 a 13 horas, ante la Dirección General de Arquitectura y Construcciones o por correo electrónico a [email protected], con copia a [email protected].