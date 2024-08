A mediados de julio se lanzó el primer adelanto oficial de la producción, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2024. El avance ofrece un vistazo del talentoso elenco encabezado por Edward Norton, Scoot McNairy, Will Harrison, Dan Fogler, Elle Fanning, Boyd Holbrook y Monica Barbaro.



El largometraje de James Mangold (quien en 2005 dirigió otro film sobre una leyenda de la música, en ese caso Johnny Cash: Johnny y June: pasión y locura) está basado en el libro sobre Bob Dylan del periodista y guitarrista Elijah Wald, Dylan Goes Electric!



De acuerdo con lo trascendido, la película biográfica se inclinará por un estilo convencional. “Es un momento increíble en la cultura estadounidense: la historia de un joven Bob Dylan de 19 años, que llega a Nueva York con dos dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años”, adelantó Mangold sobre el largometraje y agregó: “Primero fue incluido en una familia de música folk en Nueva York y después superó todo cuando su estrella se elevó más allá de lo creíble”.



El protagonista de Llámame por tu nombre habló con Variety sobre las exigencias del proyecto más desafiante de su carrera. “No he dejado de prepararme, que ha sido uno de los mayores regalos para mí. Ha sido una experiencia maravillosa poder sumergirme en ese mundo”, manifestó el actor, quien interpretará con su propia voz los clásicos del artista.



“Es sorprendente cómo Timothée puede pasar de una película como Wonka, que le requirió un cierto registro de voz a cantar temas de Dylan, algo completamente opuesto; él es una persona naturalmente musical”, compartió el coach vocal de Chalamet, Eric Vetro.