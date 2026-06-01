Comienza un nuevo juicio por jurados en Entre Ríos. Según supo AHORA, es por el caso del joven que mató al exnovio de su pareja, un homicidio ocurrido la madrugada del 30 de noviembre de 2024 en Paraje Las Delicias, en el departamento Federal.

Tras efectuarse hoy la selección de jurados, el proceso comenzará este martes en Federal. La causa está caratulada como “Ramírez, Oscar Ramón s/Homicidio simple”. El debate comenzará a las 9 en la sección local del Colegio de la Abogacía (Antelo 440 ) y se extenderá hasta el próximo jueves.

Presidirá el debate el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Pablo Garrera Allende. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Eugenia Molina y el fiscal Martín Irurueta, en tanto que el imputado -que se encuentra privado de su libertad-, será asistido por la defensora pública María del Carmen Molares y el defensor oficial Eduardo Garay.

Se trata del juicio por jurados número 163 que se efectúa en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El caso

Según supo AHORA, el fallecido tenía 25 años y fue identificado como Claudio Fabián Ayala, de Colonia Federal. Alrededor de las 4:20 del 30 de noviembre de 2024, la Policía recibió un llamado que informaba de un herido de arma blanca. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven, residente de la Zona Loma Limpia, con varias heridas de arma blanca.

El hecho generó conmoción en la región (AHORA).

Fue trasladado de inmediato al hospital en ambulancia, pero falleció poco después de su llegada. La víctima se había presentado en el domicilio de su expareja, de 25 años, quien se encontraba con su actual novio, de 27.