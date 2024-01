Esta fiesta promete una experiencia única que fusiona la pasión por la música, la adrenalina del carnaval, el talento de Rombai y el cierre del artista del momento: Rusherking.

“Carnaval Flow Fest” será un encuentro en el que la música será la protagonista junto al DJ Facu Ponce, sorteos de consumiciones, viajes y estadías y muchos premios más que, sumados a la alegría del carnaval y a la propuesta de los grandes artistas, harán vibrar a los presentes.

La participación de Rusherking y Rombai elevarán un día de playa a un nivel excepcional, asegurando un espectáculo imperdible e inolvidable.

Este acontecimiento representa una oportunidad imperdible para sumergirse en una experiencia única, donde la diversión, la música y la buena vibra se fusionan en un solo lugar.

Los organizadores invitan a todos los amantes del carnaval, la música y la diversión a unirse a esta fiesta que quedará grabada en la memoria de quienes asistan.

Detalles del evento

Fecha: 9 de febrero de 2024.

Hora: A partir de las 10 de la mañana.

Lugar: Solar del Este, Gualeguaychú.

Entradas en venta desde el Sábado 13 en “Vibra Espacio Cultural”

Unite a la “Carnaval Flow Fest” y sé parte de una experiencia inigualable que promete convertirse en el punto de apertura para el fin de semana largo de carnaval en Gualeguaychú.

Para más información y consultas de prensa, contactar al Intagram @flow.fest.carnaval

Rusherking es un rapero, cantante y compositor argentino. Adquirió reconocimiento tras el lanzamiento del remix de su sencillo, “Además de mí”, con el cual alcanzó el primer puesto en la lista Argentina Hot 100 publicada por la revista Billboard y recibió la certificación de triple disco de platino en Argentina.

En 2018, a la edad de 17 años, con sus ahorros y la ayuda de su padres se mudó a Buenos Aires para desarrollar su carrera musical. Ese año, tras firmar contrato con el sello discográfico Panter Music, comenzó a lanzar sus primeras canciones y a participar de varias colaboraciones, entre las cuales estrenó “Reina”, “Playa”, “Mala vida” y “Somebody Like Me”.​ Aunque no fue hasta la publicación del sencillo “Ya no me extrañas” con la cual comenzó a obtener un mediano éxito y que también lo llevó a lanzar un remix con Luck Ra.

En 2021 lanzó el sencillo “Antes de ti” junto a María Becerra que logró posicionarse en el puesto 3 en Argentina​ y a fines de ese año colaboró con Emilia Mernes en el sencillo “De enero a diciembre”, que se posicionó en puesto 8 y recibió la certificación de disco de platino en Argentina y Uruguay.​ En 2022, Rusherking fue invitado por Luck Ra para participar de la remezcla del tema musical “Te mentiría”, la cual fue certificada con un disco de oro en Argentina.​