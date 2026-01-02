El viernes comenzó con lloviznas en la ciudad, lo que trajo alivio y provocó un descenso de las temperaturas, de los 40°C de comienzo de año a los 30 de máxima que se esperan para hoy.

Hay probabilidades de tormentas aisladas por la mañana, mientras que durante la tarde y la noche se aguarda cielo mayormente nublado.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes 2 de enero

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se prevén tormentas aisladas de mañana y luego cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo parcialmente nublado el día y escasa probabilidad de chaparrones a la tarde y tormentas aisladas a la noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados. El día comienza con sol y algo nublado, mientras que de tarde indican posibles chaparrones y de noche tormentas aisladas.

En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Se indican posibles tormentas aisladas de mañana y luego una disminución gradual de la nubosidad.