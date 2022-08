El domingo se celebra el Día de la Infancia. Las expectativas en los comerciantes del rubro están centradas en los días previos en los que las ventas generalmente aumentan, aunque en este 2022 las expectativas no son las mejores.

Uno de los consultados por Ahora ElDía dijo que el “movimiento, en tiempos normales, para visitar una juguetería y buscar ofertas, arrancaba un martes, miércoles, jueves a lo sumo, pero esta temporada al día jueves el movimiento era muy poco para la fecha”.

Luego de dos años de pandemia dijo que “en lo que va de este 2022 se ha movido un poco más, aunque no de la manera en la cual estábamos acostumbrados y en días del Niño las ventas suben un poco, no lo que quisiéramos tras dos años de parate que fueron muy duros en los que logramos mantener al personal con mucho esfuerzo”.

Dijo que antes de la pandemia en proximidades de un día “tan especial el local estaba lleno, algo que lamentablemente no está ocurriendo”. En cuanto a la oferta dijo que “la variedad es muy amplia, para todos los gustos y precios. Se busca mucho lo que se publicita en la TV, aunque mucho de lo que se ofrece no se consigue, porque se trata de cosas importadas en el caso de una Barbie hoy no se consigue y otros juguetes importados que pueden conseguirse tienen un costo muy alto. Juegos como Play Móvil que arrancan en los 2500 pesos en adelante llegando a los 60.000 y 70.000 pesos inclusive”. Señaló que hay “gente que los compra en cuotas a través del tarjetas. Acorde al monto que compre el cliente le ofrecemos planes de pago sin interés, como en el caso de compras superiores a los 10.000 pesos que en el caso de los juguetes si compras dos o tres lo superas, hacemos hasta dos cuotas y superando los 15.000 hasta tres. Hoy en día hasta tres cuotas las tarjetas cobran un 15%”.

En cuanto a la demanda dijo que la “gente opta por mucho juego de mesa y juguetes clásicos de industria nacional”. Remarcó que “pese a contar con local propio se hace cuesta arriba mantener un local con empleados, costas sociales, alta carga tributaria y falta de créditos, porque los que están en plaza son difíciles de afrontar y hasta diría usureros. Si quieres invertir en lo que sea no hay apoyo.”

En cuanto a la suba de productos que se comercializan en el rubro dijo que “los aumentos oscilan entre un 30 y un 50%”.

Por su parte la propietaria de un comercio que se dedica al rubro juguetería también dijo que “todo ha aumentado dependiendo el monto si es nacional o importado. En estos últimos costó que entraran, como las marcas puntuales que son los de Tele de las cuales algunas ingresaron al país y otras no. Esos juguetes subieron de manera considerable después de la primera suba grande del dólar, lapso en el que no entró mercadería, en consecuencia se pararon las ventas para luego, muy despacio, ir regularizándose las mismas”. Dijo que “todo lo que viene de afuera ha experimentado una suba del 40%; mientras que loa nacionales están sufriendo el faltante de materia prima y se ha dado, puntualmente, escasez de algunos productos y una suba que también osciló en un 40%”.

Por ultimo mencionó que “la calle está tranquila, la gente pregunta por cuotas, ofertas, tratan de aprovechar las ofertas que han sacado los bancos y comprar acorde a los que les permite el bolsillo”.