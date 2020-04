Llega a la ciudad una nueva tanda de vacunas antigripales para los adultos mayores

Además, desde la obra social de los jubilados y pensionados aclararon que esta tanda no será la última, sobre todo teniendo en cuanta que en Gualeguaychú se calcula que hay unos 15 mil afiliados.

Sin embargo, desde la sede local de la obra social realizaron una aclaración que, en este contexto, es por demás importante: “Esta es una vacuna contra la gripe, pero que no sirve para combatir o prevenir el coronavirus. Esta dosis es para disminuir las complicaciones vinculadas a la gripe, y si es una fuerte, no se sentirá tanto en el cuerpo. Pero no sirve para prevenir el Covid-19”.

Las dosis estarán disponibles en nueve farmacias de la ciudad, a las cuales primero se deberá llamar por teléfono y pedir turno para poder realizar la aplicación.

Dicha distribución garantiza que en el contexto de pandemia los adultos mayores de la ciudad puedan acercarse al lugar más cercano a su domicilio. La red de puntos de vacunación está conformada por ocho farmacias y la sede de la Bancaria ubicada en calle Luis N. Palma.

La Dirección de Salud Municipal había comenzado a vacunar adultos mayores institucionalizados en su residencia. Y para los demás, estos son los teléfonos para solicitar turnos antes de ir a vacunarse.